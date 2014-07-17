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亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 07:33 BJT

美国债市：7月16日止当周外国央行增持美国公债，但减持机构债--FED

路透纽约7月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至7月16日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少7.59亿美元，至3.313兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周增加4.47亿美元，至2.981兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少20.33亿美元，至2,896.41亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 许娜；审校 戴素萍)
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