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亚洲 | 2014年 7月 25日 星期五 07:21 BJT

美国债市：7月23日止当周外国央行减持美国公债和机构债--FED

路透纽约7月24日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至7月23日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少28.82亿美元，至3.310兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周减少24.55亿美元，至2.979兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周减少2.59亿美元，至2,893.82亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：

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(完)

(编译 杜明霞；审校 许娜)
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