版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 6日 星期五 06:26 BJT

美国债市：2月4日当周外国央行减持美国公债，但增持机构债--FED

路透纽约2月5日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布的数据显示：

截至2月4日当周，外国央行持有的美国可交易债券总量减少14.46亿美元，至3.257兆(万亿)美元。

外国央行持有的美国公债当周减少20.36亿美元，至2.928兆美元。

外国央行持有的美国机构债当周增加4.61亿美元，至2,868.71亿美元。

如欲查看美联储报告全文，请点选：here(完) (编译 许娜；审校 孙茉莉)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐