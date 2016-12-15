美国利率期货市场与美联储罕见同调 均预期明年升息三次

路透旧金山12月14日 - 美国短期利率期货市场的交易员现在预期，美国联邦储备委员会(美联储)明年的升息步伐将会加快。此前联储决策者宣布调升指标利率，并暗示他们预期明年将再升息三次。

这次利率期货市场与美联储意见一致，这是非常少见的情形。在过去一年中，对于美联储在经济持续复苏之际将会以多快速度升息这件事上，双方总是看法不一。

美联储自己预期的升息速度一再快于市场预期，也快于最终的实际行动。例如，联储官员去年12月暗示，预期2016年将升息四次，但最终只是升息一次。

与此同时，交易商一直押注升息路径较为平缓，而美联储官员则不得不反复下调对升息路径的预期，更加接近交易商的看法。

周三，情况发生逆转。

美联储的最新预测显示，他们现在预期2017年升息三次合适，多于9月时预测的两次。交易商反应迅速，推动在芝加哥期货交易所(CBOT)交易的美国联邦基金利率期货合约价格走低。

美联储公布政策决定前，交易商预计明年升息一至两次。现在他们预计可能升息三次，与美联储看法一致。(完)