美国人事: 财长盖特纳任期结束,称无意接任美联储主席一职--报导

欧元债市：德债收益率跌破0.20%，美国对叙利亚问题摆出强硬姿态
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透华盛顿1月25日 - 美国财长盖特纳排除自己未来担任美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席的可能.盖特纳任期周五结束.
"没有这种可能,"盖特纳周五在媒体Politico网站刊出的专访中表示."我对该机构怀有崇高的敬意,但那将是其他人的殊荣."
美联储现任主席贝南克第第二个四年任期将于2014年1月31日结束,盖特纳被视为下任主席的热门人选.贝南克对其未来的计划从未公开表态,外界预计其任期结束后将离任.
现任美联储副主席叶伦也是美联储掌门人的有力竞争者.若叶伦接任,将是美联储100年来首次由女性担任主席.
分析师们认为叶伦属政策鸽派人士,因为相比允许存在未来出现通胀的风险,她更重视有必要解决高失业率,叶伦也强烈支持贝南克刺激美国经济成长的大胆举措.
美联储主席一职的其他潜在竞争者还包括,前财长萨默斯和三位美联储前副主席,他们分别是现就职于布鲁金斯学会的科恩、目前担任教师退休基金会(TIAA-CREF)负责人的费格森和普林斯顿大学教授布兰德.
盖特纳对Politico表示,他要回到纽约陪伴家人,并称其除了放松一下,与其妻子旅行之外,暂时还没有其他计划.(完) (编译 李爽; 审校 张涛)
路透伦敦4月11日 - 指标德国公债收益率(殖利率)周二跌破0.20%，为逾五周以来首见，此前美国表示，可能授权对叙利亚发动更多袭击，这料将使其与俄罗斯之间的紧张关系升级。
路透上海4月11日 - 中国甘肃省财政厅周二公告，将于下周二(18日)招标发行总额90亿 元人民币的一般地方债，期限五及七年。 上述债券为该省今年第一批一般地方债，全部为置换债券。联合资信评估有限公司对债 券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 五年 40 4月18日上午10:00-10:4 4月19日 0 七年 50 总计 90
路透上海4月11日 - 中国财政部周三将招标发行五年期固息国债。路透调查显示，尽管资金面仍旧属于宽松格局，但是银监会监管套利、抑制杠杆等消息仍压制情绪，致现券二级弱势震荡，料明日新债定位接近或高于二级，利率预测均值落在3.12%。