堪萨斯城联储主席称利率过低可能催生风险

路透7月11日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周一称美国利率太低，暗示她可能准备重新开始在美联储决策委员会推动升息。

“维持过低利率可能催生风险，”乔治在一场管理论坛上称。

乔治今年在联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权，FOMC 3月和4月决定维持利率不变时她都持异议。

在那几次会议中她都是唯一赞成升息的委员。不过6月会议时她也和其他九名FOMC委员一样支持维持利率不变。

她在周一表示，6月会议中她未持反对立场是因为5月就业大幅放缓令人不安，以及担心英国公投的结果。不过她也表示，随后的就业数据显示6月就业“喜人”，英国脱欧如今看来较像远虑而非近忧。(完)