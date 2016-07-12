堪萨斯城联储主席称利率过低可能催生风险

亚股和英镑疲软 静待英国首相发布有关退欧的计划
路透东京1月17日 - 亚洲股市和英镑周二下跌，投资者静待英国首相特雷莎·梅将公布的英国退欧计划，交易商担心英国将失去欧洲单一市场准入。
路透7月11日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周一称美国利率太低，暗示她可能准备重新开始在美联储决策委员会推动升息。
“维持过低利率可能催生风险，”乔治在一场管理论坛上称。
乔治今年在联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权，FOMC 3月和4月决定维持利率不变时她都持异议。
在那几次会议中她都是唯一赞成升息的委员。不过6月会议时她也和其他九名FOMC委员一样支持维持利率不变。
她在周一表示，6月会议中她未持反对立场是因为5月就业大幅放缓令人不安，以及担心英国公投的结果。不过她也表示，随后的就业数据显示6月就业“喜人”，英国脱欧如今看来较像远虑而非近忧。(完)
(编译 王丽鑫；审校 李婷仪)
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路透1月16日 - 英国工程集团罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce)周一称，已经与英国、美国和巴西当局就涉及中介的贿赂和贪腐问题达成和解，可能将因此支付总额6.71亿英镑(8.09亿美元)的一系列费用。
路透香港1月16日 - 英国财政部官员Simon Kirby周一告诉路透，即便在英国退欧后，将欧元计价的清算业务留在伦敦，也是符合欧洲利益的。