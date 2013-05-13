美国经济：堪萨斯联储总裁乔治称，希望美联储缩减购债规模

更新版-离岸人民币：港交所国债期货首日成交227手，中国债市开放将增其吸引力
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
路透怀俄明州杰克逊5月10日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应缩减购债计划，以降低继续扩大资产负债表的风险，并指出美联储上次会议声明明确说明，其可能改变购债速度。
乔治承认市场极为关注美联储提高购债速度的可能性。在美联储今年的每次会议上，乔治是唯一对联储政策持异议者。
“但声明也允许放缓购债速度，”她在怀俄明企业联盟(Wyoming Business Alliance)午餐会发表演讲时说。“在我与同事们继续讨论这些问题并权衡经济形势时，我希望存在这样的可能性，而且我们可以开始退出该计划。”
美国最近的经济信号喜忧参半，尤其是美联储密切关注的通胀指标下滑，令外界臆测美联储可能准备增加购债，为经济有序复苏增加保险。
乔治表示，她预计美国今年经济成长2%左右，并指出过去六个月每月平均新增就业岗位20万个，达到美国就业市场开始降低剩余劳动力的程度。
经济成长也面临阻力，尤其是来自加税和政府自动减支举措。但她说，财政拖累影响将主要在第二、三季显现，之后开始消退。
乔治还指出，她支持缩减购债规模，因为担心继续扩大资产负债表可能导致未来金融动荡并加速通胀。乔治是美联储中较鹰派的官员之一。(完) (编译 李爽; 审校 王兴亚)
路透香港4月10日 - 首只离岸的中国国债期货产品周一在香港交易所上市，早盘因买卖报价分歧较大成交稀落，午后报价成所改观，成交随之放大。海外投资人表示，流动性差是意料之中的事，预计随着中国债券市场的不断对外开放，该产品的吸引力有望增加。
* 招标品种：国开行1/3/10年固息债 * 期限及招标金额：1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 * 3年可至多追加30亿元 * 招标时间：4月11日9:30-10:30 * 受访人数：7位(银行、券商) * 预测区间：3.43%-3.50%；3.83%-3.90%；3.98%-4.05% * 预测均值：3.48%、3.86%、4.03% 路透上海4月10日 - 中国国家开发银行 周二将招标发行一、三和10年三期债 。路透调查显示，近日现券波动不大，资金面也较为平稳，加之该行上周四才发行过同期限 新债，相距时间短，因此对明日定位与上次结果相差不远，收益(利)率预测均值落在3.48% 、3.86%和4.03%。 上海一银行交易员认为，近来资金面尚可，预计明日三期债结果将接近上周四的定位， 因为“二级也没怎么动。” 中债银行间固息政策债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、10年最 新收益率为3.5873%、3.9370%和4.066
路透伦敦4月10日 - 法国公债与德国公债的利差周一升至六周高位，因民调显示极左翼候选人Jean Luc Melenchon的支持率上升，令投资者感到不安。法国本月就将迎来第一轮大选投票。