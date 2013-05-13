美国经济：堪萨斯联储总裁乔治称，希望美联储缩减购债规模

路透怀俄明州杰克逊5月10日 - 美国堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治周五表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)应缩减购债计划，以降低继续扩大资产负债表的风险，并指出美联储上次会议声明明确说明，其可能改变购债速度。

乔治承认市场极为关注美联储提高购债速度的可能性。在美联储今年的每次会议上，乔治是唯一对联储政策持异议者。

“但声明也允许放缓购债速度，”她在怀俄明企业联盟(Wyoming Business Alliance)午餐会发表演讲时说。“在我与同事们继续讨论这些问题并权衡经济形势时，我希望存在这样的可能性，而且我们可以开始退出该计划。”

美国最近的经济信号喜忧参半，尤其是美联储密切关注的通胀指标下滑，令外界臆测美联储可能准备增加购债，为经济有序复苏增加保险。

乔治表示，她预计美国今年经济成长2%左右，并指出过去六个月每月平均新增就业岗位20万个，达到美国就业市场开始降低剩余劳动力的程度。

经济成长也面临阻力，尤其是来自加税和政府自动减支举措。但她说，财政拖累影响将主要在第二、三季显现，之后开始消退。