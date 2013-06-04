《美国FED焦点》下一步放缓购债步伐是合适举措--堪萨斯城联储总裁

她称这是不健康的，并可能导致信贷配置失当；投资者将过多资金投入最终回报可能不及预期的经济部门，从而为国家带来广泛的伤害。

“它将会开始进行重要的准备工作，让市场能够在不那么依赖央行干预的情况下运转，并继续发挥其最为核心的价格发现与资源配置功能，”她在事先准备的演讲中称。(完)