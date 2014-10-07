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货币新闻 | 2014年 10月 7日 星期二 10:43 BJT

美国经济：堪萨斯城联储总裁乔治称必须“警惕”通胀

乔治称，食品、能源和房租等令消费者承压。但她并称，整体通胀位于稳定的水平，她还认为仅是价格保持平稳，并不意味着不会突然上涨。

乔治表示，等到通胀率升破美联储2%的目标后再升息将是一个错误，对市场造成了干扰。

她说道，“若我们等到通胀完全复苏，我认为在加息方面可能要更为迅速并加大力度。”（完）

(翻译 张涛/张荻； 审校 白云/张若琪)
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