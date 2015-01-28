美国FED：明确表示关注海外局势，但对美国经济仍具信心

美联储周三对全球经济的措辞没有2012年多数时间强硬。当时欧元区解体的风险曾导致美联储多次警告“全球金融市场的紧张，持续对经济前景明显构成下行风险”。这一措辞在2013年1月时随着欧元区解体的威胁减退而消失。

周三美联储声明中对海外风险的描述没有使用这样的措辞，而是增加了“国际形势进展”做为其利率决策的一个考量因素。

从最近几周的情势来看，美联储决策者可能至少得如此。近来全球已有数家央行降息，欧洲央行则推出了大规模刺激计划。

总体上，许多分析师认为对国际因素的提及在声明中并非主要内容，联储的声明主要反映出了对美国经济复苏的信心。

道明证券(TD Securities)美国策略师Gennadiy Goldberg称，“声明总体上为温和略偏强硬。虽然‘国际情势’仍将是美联储未来所有关切的一个重要因素，但这只是对联储的升息幅度有影响，而非升息的时机”。(完)