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国际财经 | 2017年 1月 21日 星期六 08:21 BJT

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次

路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。

“如果经济保持目前的发展轨迹，我预计未来一年小幅升息三次是合适之举，”哈克在新泽西银行家协会主办的一次活动上发表有讲稿的讲话时称。他今年是联邦公开市场委员会(FOMC)有投票权的委员。

“经济展现出相当强劲的势头，”他说。

他表示，通胀预期不断攀升，通胀触及联储2%目标的可能性增强。

他还指出，就业市场“基本处于充分就业状况。”但就业参与率“低于我希望看到的水平”，这抑制了生产率水平和经济增长速度。

哈克表示，就业参与率偏低的趋势不可能逆转，未来五年可能下降两个百分点。他指出，就业参与率受压部分是因为人口结构发展趋势所致。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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