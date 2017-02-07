美国费城联储总裁哈克呼吁加强对金融科技业的监管

路透圣地牙哥2月6日 - 美国费城联邦储备银行总裁哈克周一呼吁加强对发展中的金融科技行业的监管。金融科技企业范围很广，从诸如Square的支付应用程式业者到Lending Club等线上借贷平台不一而足。

哈克今年在美联储决策委员会拥有投票权。他在准备好的讲稿中，未对经济或利率展望发表评论。

他把重点放在植基科技的金融服务公司的监管状况上；这类业者中有一些一直深怕会有新规定出台或者需要取得许可执照，担心那可能扼杀了创新。由于它们不接受客户存款，金融科技公司目前不受许多联邦银行法规的约束。

哈克周一表示，在发生未来不可避免的危机或经济滑坡之前，现在加强银行业的规则，不仅有利于更好地保护消费者，还将保护企业自身。

“加强监管不大可能受到热烈欢迎，但我要说这真的是符合金融科技公司的利益，”哈克在为Global Interdependence Center准备的演讲稿中指出，“金融科技公司不想要的是那些危机发生后才出台的监管规定。”

目前，美国总统特朗普开始了放松上次金融危机后实施的银行业监管的努力。特朗普称监管举措抑制了贷款。

美联储官员则为监管规则辩护，称这让金融市场更加安全且不易受未来危机的影响。哈克的演讲稿并未对华尔街监管改革或放松监管的努力置评。(完)