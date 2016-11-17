美国费城联储总裁哈克支持加息 称美联储须保持独立性

路透费城11月16日 - 费城联邦储备银行总裁哈克表示，他赞成美国联邦储备委员会(FED/美联储)加息，而且如果即将上任的特朗普政府实施财政刺激，那么联储可能必须要更大幅度地加息。

“我们可能要以更快步伐升息，”哈克周三对记者表示，并称美联储将努力不让加息造成经济衰退。

美联储曾表示，预计将循序渐进地加息。但共和党总统候选人特朗普赢得大选后，投资者预期如果他兑现减税并提高国防和基础设施支出的竞选承诺，那么通胀可能上升。

哈克今年对货币政策没有投票权，但在2017年会有投票权。外界广泛预计美联储下月将升息。联储上次升息是在2015年12月。

特朗普在11月8日总统选举中获胜，令人担心新政府和国会是否会立法限制美联储的自主权。

哈克在日内稍早的演讲中表示，美联储必须保持独立性，不受美国政治生活的影响，而且不会因公众舆论的转变而改变自己的政策路径。

“美联储的独立性，对于制订出符合美国经济情况的最佳决策至关重要，”哈克表示。

特朗普在2月时曾说过支持对美联储进行更严格的审计，但自当选总统以来，并没有详加说明对美联储的愿景。

共和党议员已提议要对美联储进行“审计”，而这将迫使美联储披露更多利率政策决策过程的讯息。

哈克呼应了近几个月美联储决策者有关其财务状况已受到独立会计师审计的言论。联储官员称，在货币政策决策方面，他们需要保留一些秘密，才能避免受到政治压力影响。

“我们不需要对民意波动或选举周期做出回应，”哈克表示。

目前，美联储在政策会议结束五年之后公布完整会议记录，不过会在会议结束几周后公布会议纪要。(完)