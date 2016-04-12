美国费城联储总裁哈克称应等到通胀攀升后再升息

路透4月12日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)应等到有更多的迹象显示通胀正在向2%目标回升后，再进行第二次升息。

“尽管我不能给出政策发展的确切路径，但等到通胀数据改善后再进行第二次升息，可能证明是明智之举。”

哈克今日的讲话与上月类似。他还指出，如果美国经济基本面仍然稳固，且失业率降低引发通胀进一步回升，真的能在今年第二季将政策正常化。

他表示，中国成长放缓和美元走强给他的预期构成了一定的下档风险。

哈克对美国经济做出了谨慎乐观的评估，称他认为通胀预期被锚定。该问题一直困扰部分联储决策者。

不过，他指出，自2008年以来，除两年外，其余时间美国通胀均低于2%的目标。他还表示，“可能值得站在宽松一侧，以确保联储的信誉，即便最后证明是错误的。”

哈克上任仅九个月，明年将成为有投票权的联邦公开市场委员会委员会。(完)