美国费城联储总裁哈克称应等到通胀攀升后再升息

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月12日 - 费城联邦储备银行总裁哈克周二表示，美国联邦储备委员会(FED/美联储)应等到有更多的迹象显示通胀正在向2%目标回升后，再进行第二次升息。
“尽管我不能给出政策发展的确切路径，但等到通胀数据改善后再进行第二次升息，可能证明是明智之举。”
哈克今日的讲话与上月类似。他还指出，如果美国经济基本面仍然稳固，且失业率降低引发通胀进一步回升，真的能在今年第二季将政策正常化。
他表示，中国成长放缓和美元走强给他的预期构成了一定的下档风险。
哈克对美国经济做出了谨慎乐观的评估，称他认为通胀预期被锚定。该问题一直困扰部分联储决策者。
不过，他指出，自2008年以来，除两年外，其余时间美国通胀均低于2%的目标。他还表示，“可能值得站在宽松一侧，以确保联储的信誉，即便最后证明是错误的。”
哈克上任仅九个月，明年将成为有投票权的联邦公开市场委员会委员会。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。