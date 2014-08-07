美国经济：很多家庭感觉到财务压力，很少人预计薪资会增加--FED

欧洲汇市：英镑兑美元持平，静候英国零售销售数据
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
美联储在去年秋季进行本次调查。在调查的4,100位参与者中，逾60%称他们或“情况良好”，或“生活安逸”，而有三分之一的人称他们“财务上比五年前有一定恶化或严重恶化。”
逾50%的受访者称，受衰退的影响，他们已经动用储蓄。逾三分之一的受访者称，由于财务原因，“没有某些医疗保障”。
美联储关注消费者信心等不太具体的指标，为政策讨论提供信息。美联储的家庭经济状况和决定调查，旨在深化联储对美国家庭如何看待他们的财务状况的了解。
美联储在调查总结中写道，“家庭层面大面积的财务紧张状况，最终将演变成国家面临的更大范围的经济挑战，全国性的复苏将最终部分体现在家庭和消费者的福利状况。”
今年计划进行一次跟进调查。(完)
(翻译 王丽鑫/张荻； 审校 杜明霞)
周二英国首相特雷莎梅要求在6月提前大选之后，英镑一度飙升至去年10月来最高，不过对于经济放缓的担忧令英镑/美元本周的涨幅限制在2.3%。
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