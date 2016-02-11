叶伦警告成长面临全球风险 但坚信美国能应对

路透华盛顿2月10日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)主席叶伦周三的国会证词陈述稿指出，金融状况因股价下跌收紧，中国经济前途未卜，以及全球重新评估信贷风险，可能将美国经济拖离稳步增长的轨道。

叶伦在讲稿中表示，有充分的理由相信，美国经济将沿着温和增长的轨迹发展，为美联储提供了“逐步”调整货币政策的空间。

她表示，家庭收入和财富逐步增加，国内支出“继续增强”，除石油行业以外的企业投资在去年下半年加快。她预计就业市场状况将会继续改善，尽管部分决策者认为近期通胀预期回落令人忧心忡忡，但通胀最终将升向美联储设定的目标。

不过，叶伦承认，全球经济中部分表现疲弱领域已开始出现自我强化的趋势，中国等制造大国成长疲弱，商品市场供应过剩让全球石油和金属出口商叫苦不迭。由此形成的全球成长放缓的普遍认知，以及中国问题究竟有多严重的不确定性，导致美国企业的融资环境收紧。

叶伦在美国众议院金融服务委员会的证词陈述稿中称，“一旦证明上述情况短期无法改善，则可能拖累经济活动和就业市场前景。”叶伦的证词陈述于1500 GMT开始。

一份同时提交的报告显示，美国金融行业“有足够的韧性”，能应对油价和全球企业债市场转弱带来的压力，因美国大型银行在这两个领域的曝险“有限”。但“如果这些领域的状况进一步恶化，可能给更多的领域造成压力。”

叶伦特别指出，不久前中国汇率政策调整，以及其经济前景的不确定性是导致近期金融市场动荡的最直接元凶。

她表示，“一旦上述下档风险成真，海外经济活动和对美国出口的需求可能转弱，金融市况可能进一步收紧。”

不过，叶伦仍坚信美国成长将会继续，全球经济中的种种纷扰最终都将回归正常。

“就业增长以及薪资上涨加快应支撑实质收入的增长，进而提振消费者支出，”叶伦表示。加之全球其他央行继续执行宽松货币政策，“随着时间的推移，全球经济成长应会逐步提速。”

叶伦还指出，美联储预计“未来数年将会逐步调整货币政策立场，经济活动将以温和的步伐扩张，就业市场指标将会继续改善。”

去年12月，美联储自2007-2009年金融危机和经济衰退以来首次升息，结束了持续七年的近零利率政策。决策者当时预计今年将升息四次，但鉴于叶伦提及的上述风险，以及美国通胀仍处于低位，投资者对此持怀疑态度。(完)