（更正）综述：全球经济疲弱令联储更为谨慎 维持利率不变且预计今年仅升息两次

（倒数第五段译文“并将长期联邦基金利率目标区间下调至3.30-3.50%”有误，应为“并将长期联邦基金利率目标预估从3.50%下调至3.30%”）

路透华盛顿3月16日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但下调了今年收紧货币政策步伐的预期，尽管美国经济持续增长，且就业市场稳健，但全球经济疲弱仍给决策者带来压力。

美联储在政策声明中称，温和的经济扩张和“强劲的就业增长”，使得今年升息是合适的。新的预期表明，大部分决策者认为年底前升息两次，每次25个基点是合适的，12月时预估为四次。

但美联储主席叶伦稍晚强调了升息前景的不确定性，她指出，尽管最近通胀有上升的迹象，仍需要证明这种上涨不是一时的。

“我感到谨慎，还没有对通胀会持续大幅上涨得出结论，”叶伦在为期两天的政策会议结束后的新闻发布会上称。

整体上，“大部分决策者对升息路径预期发生了变化”，这主要反映了预计全球经济增长将有些放缓，叶伦称，“美国经济面对冲击非常具有韧性...这很重要。”

如果美联储的基线预估是准确的，利率将走高，她补充道，“但谨慎行事让我们能够核实”经济是否仍在复苏轨道上。

美联储在政策声明中提到，海外风险仍在产生外溢效应，叶伦称这些风险包括日本和欧洲又出现疲弱迹象，中国经济的持续放缓。

全球市场持续数月的波动，加上国内经济持续稳定增长，使得美联储的声明带有半空半满的基调，反映出其内部存在意见分歧。

此次堪萨斯城联储总裁乔治持不同意见，她赞成在本周会议上升息。其他人认为，全球形势仍太脆弱，不能在此时推进收紧货币政策。

“我们对政策声明的第一印象是，相对于预期可能略偏鸽派，”RBC Capital Markets首席美国分析师Tom Porcelli称。

声明发布后，美元指数.DXY大幅下挫，美国公债收益率全线下跌，股市上扬，标普500指数.SPX触及12月31日以来最高点位。

**谨慎态度**

美联储称，看见通胀上升的一些迹象，就业市场进一步增强。美联储维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5%。

“包括就业强劲增长等近期公布的一系列指标显示，就业市场进一步改善。通胀在最近几个月加速攀升，”声明称。但这一说法被“但全球经济和金融市况继续对美国经济构成风险”的评估所掩盖。

政策决策者下调2016年经济增长和通胀预估，并将长期联邦基金利率目标预估从3.50%下调至3.30%，暗示经济复苏力度仍然温和。

美联储在去年12月进行近10年来首次升息后预计，今年将升息四次，但这一计划因今年年初全球市场动荡而被打乱。

美联储在今年1月的会议上采取了谨慎的做法，因当时金融市场遭抛售，油价下跌和通胀预期下滑。与1月的政策声明一样，联储此次也并未就如何看待美国经济面临风险的平衡状态直接表态。

美联储决策者还预计就业市场持续改善，预计失业率到今年年底将降至4.7%，2017年和2018年将继续下降。

决策者将今年通胀预期从1.6%下调至1.2%，但预计明年将回升至接近美联储2%的中期目标。(完)