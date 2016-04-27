焦点：美联储按兵不动 暗示因经济放缓而不急于升息

路透华盛顿4月27日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三维持利率不变，但保留了6月升息的可能性，不过也暗示在美国经济明显放缓的情况下，联储并不急于收紧货币政策。

美联储政策制定委员会在今日声明中形容就业市场不断改善，但承认经济成长看来已经放缓。此次声明同上次3月会议后的声明基本上是如出一辙。

声明还表示，正密切关注通胀，指出全球经济阻力仍然存在，但声明中弃用了上次声明中对这些阻力所构成风险的具体描述。

“委员会继续密切关注通胀指标，以及全球经济和金融发展，”联储在结束为期两天会议后发布的声明中称。

声明发布后，美股小涨，美元指数.DXY变动不大，美国长期公债价格走强。

交易商维持对今年首次升息将要等到9月的押注，预计12月进一步升息的机率不到50%。美联储政策制定者在3月预计今年升息两次。

根据CME的FedWatch，投资人现预计美联储6月升息的机率在23%，高于声明发布前的21%。

“最新的声明没有为6月升息打下坚实的基础。”Fidelity Investments投资组合经理人Bill Irving表示。

联储一如预期，维持隔夜拆借利率目标区间在0.25-0.50%。美联储在去年12月进行近10年来首次升息。

**‘观望’模式**

联储连续第三次未在政策声明中提及经济所面临风险的平衡状况。

美联储承认，家庭支出增长放缓，但家庭的实际收入以“稳健的步伐”增长，且消费者信心仍然高涨。

通胀近期加速攀升，联储表达了对中期内通胀将攀升至2%的目标的信心，但重申预计通胀短期内仍将保持在低位。

尽管就业岗位强劲增长，失业率处于4.9%的低位，但联储决策者之前曾表示，在进一步升息时将会谨慎行事，因全球经济充满不确定性，且国内缺乏通胀压力。

“我认为联储处于观望模式，”Wells Fargo Asset Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen称。

今年稍早，全球股市大跌，金融市况收紧，主要是因对中国经济成长放缓的担忧，这令美联储措手不及。

美联储3月政策会议后，股市继续上行，中国经济增长明显加快也缓解了投资者的紧张情绪。

其他主要央行采取措施提振疲弱的经济，其中包括实施负利率。

对于这个方面，美联储担心，由于利率仍处于近零水平，一旦经济状况转弱，联储将不得不借助于非常规政策工具来加以应对。

美国政府将在周四公布首季国内生产总值(GDP)初估数据，路透访查的分析师预计GDP增长年率为0.7%，去年第四季为1.4%。

美联储此次政策决定投票结果为9:1，堪萨斯联储总裁乔治连续第二次在政策会议上持反对意见，她指需要加息一码。(完)