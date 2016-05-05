焦点：英国脱欧公投结果可能影响美联储升息决定－联储官员

2016年3月30日，英国伦敦拍摄到的英国和美国国旗以及欧盟旗帜。 REUTERS/Toby Melville

路透华盛顿/ 加州帕洛阿尔托5月5日 - 英国6月举行的脱欧公投，将成为影响美国联邦储备委员会(FED/美联储)下次升息决定的又一个全球事件。

周四，旧金山联储总裁威廉姆斯成为最新一位暗示，6月23日公投可能影响6月中政策决定的联储官员。

“到6月中，我们将获得有关英国脱欧公投的更多更全面的信息，届时，民调结果以及市场的反应将帮助我们对结果做出预判，”威廉姆斯在参加斯坦福大学胡佛研究所主办的会议间隙告诉路透，“很显然，如果预计投票结果是脱离欧盟，市场将作出反应，我们也不得不在决策过程中将脱欧给美国经济和前景造成的影响考虑进去。”

威廉姆斯周四在接受美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)访问时称，考虑到美国就业岗位增长强劲，且有迹象显示通胀回升，今年升息两到三次可能是合理的。

他关于英国脱欧公投的观点与亚特兰大联储总裁洛克哈特如出一辙，后者也出席了同一个会议。洛克哈特在接受CNBC访问时称，英国脱欧公投是一个“巨大的不确定性”，须密切关注。

民调显示，脱欧和留欧阵营支持率不相上下，在美联储6月14-15日召开会议前，公投结果可能仍是雾里看花。

美联储在去年12月进行了近10年来的首次升息，但之后一直按兵不动，部分因为全球经济的不确定性。

达拉斯联储总裁柯普朗周四也出席了斯坦福会议，他在上周访问伦敦时称，除非在公投前结果就已十分明朗，否则脱欧公投将是联储6月政策决定考量的因素之一。

并非有所的决策者都认为英国脱欧公投会影响联储的利率决定，圣路易斯联储总裁布拉德周四稍早的讲话就对此不以为然。

“看似海外因素给美国经济造成的影响在2016年上半年逐步减弱，”他在加州圣巴巴拉参加一个活动时称，之后他前往斯坦福与其他联储官员一道出席会议。

联储官员在3月时表示，预计今年升息两次是适合的，美国利率期货交易员则预计仅升息一次。

布拉德在发表演讲前告诉记者，市场的利率路径预期与美联储的预期存在“很大的差异”，很难判断哪个更准确。

他还表示，不认为英国公投是一个可能给全球金融状况构成压力的事件。

“即使英国公投结果是脱欧，之后也还会有漫长的磋商，”布拉德称。(完)