焦点：美联储会议记录暗示确实有可能在6月升息

路透华盛顿5月18日 - 根据美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三发布的4月货币政策会议记录，联储官员感觉美国经济可能准备好在6月再度加息。

会议记录显示，多数参加美联储政策制定委员会4月26-27日会议的委员表示，他们希望看到第二季经济成长加快，以及就业和通胀改善的迹象。

“那么委员会在6月上调联邦基金利率目标区间可能是合适的，”会议记录指出。

这显示确实有可能在6月加息，相比华尔街的预期，美联储则更接近再度收紧货币政策。去年12月美联储进行了近十年来首次加息。

根据CME Group，联邦基金利率期货走势显示，投资人预计下月加息的机率为34%，高于会议记录发布前的19%。

会议记录发布后，美股走势反复，收盘持稳，美元扩大涨幅，公债收益率上升，30年期公债收益率一度升至两周高位。

“他们准备好在6月加息了。”BMO Private Bank投资长Jack Ablin表示。

**就业增长强劲**

会议记录显示，近期数据令政策制定者对通胀正向美联储设定的2%目标回升的信心增强，他们也表达了对全球经济放缓的担忧减轻。

一些政策制定者对美国经济首季成长放缓感到不安。首季美国经济成长年率降至两年最低的0.5%。

但其他决策者认为，就业市场继续强劲增长，表明经济仍在正轨，成长数据可能有误差。

“多数委员指出，就业市场稳步改善，表明经济活动的潜在成长步伐可能并没有恶化。”会议记录称。

自4月底发布的数据直指消费者支出和制造业产出增加，巩固了经济成长在首季停滞后正在加速的观点。近几周多位美联储官员都强调，有可能在6月加息。

一些政策制定者表示，他们担心金融市场或受到英国下月公投可能退出欧盟或中国外汇政策的影响。

在4月会议上，美联储维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5%不变。

今年稍早，全球股市大跌以及金融市况收紧促使美联储在3月下调了今年升息预期。

尽管如此，美联储当时也暗示今年可能升息两次，而投资人一直预计仅升息一次。(完)