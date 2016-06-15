焦点：美联储按兵不动并预计年内仍将升息两次 但语气已不再笃定

路透华盛顿6月15日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三保持指标利率不变，并暗示仍计划在年内升息两次。但因预计今明两年经济成长步伐放缓，促使联储下调了长期利率预估。

不过，就连今年的利率预期也不如之前笃定。在17位理事和地区联储总裁中，有六位预计今年仅升息一次，三个月前发布的预期中，仅有一位做出这样的预期。

“我们很不确定利率的较长期走势，”美联储主席叶伦在利率决定公布后的记者会上表示。

美联储将今年成长预估从之前的2.2%下调至2.0%，将2017年的成长预估从2.1%下调至2.0%。

联储还将联邦基金利率的长期预期下调25个基点至3%，并暗示其在年底后收紧货币政策的步幅将不再那么积极。

对于联储是会早至7月升息，还是会等到更多良好数据公布后，在9月会议上行动，叶伦含糊其辞。金融市场几乎已排除了年内升息的可能性。

叶伦指出，“尽管近期公布的就业数据总体令人失望，但切忌对某一两个月的数据反映过度。”她还表示，美联储预计，就业市场会再度增强。

美联储决策者一直担心就业市场可能存在一些尚未暴露的弱点，以及一旦英国民众在下周的公投中支持退欧，可能在金融市场掀起轩然大波。

叶伦承认，英国可能“退欧”的风险是影响周三利率决定的因素之一，且表示，无论公投结果如何，“都会给经济和全球金融市况造成影响。”

**声明基调鸽派，暗示担忧未来成长**

美联储政策声明发布后，金融市场基本排除了今年升息的可能性，美国短期利率期货上扬。

分析师指出，就连一贯力主升息的联储决策者也放弃了其鹰派立场。

“这是除降息外联储可能持有的最鸽派的立场。就连堪萨斯城联储总裁乔治也放弃了她所持的力主升息的立场。美联储预计未来升息步伐放缓，这是立场转趋鸽派的最明显迹象，”富国基金管理的首席资产组合策略师Brian Jacobsen称。

继去年12月进行10年来首次升息后，美联储一直按兵不动，其银行间隔夜拆借利率目标区间目前仍保持在0.25-0.5%。

联储去年底暗示，今年将升息四次。但对全球经济放缓，以及由此引发金融市场震荡的担忧，促使其将升息次数预期下调至两次。

尽管对全球经济体质的担忧已得到缓解，但美国5月新增就业岗位大幅减少令人不安。最近发布的更多数据显示，上月的就业报告可能只是一个例外。

美联储声明称，自4月以来经济活动看似已加速。

路透调查的分析师普遍预计，美联储周三升息的机率基本为零。多数分析师预计，如果美国就业市场改善，且英国脱欧公投没有导致金融市场崩跌，联储可能在7月或者9月升息。(完)