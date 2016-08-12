旧金山联储总裁威廉姆斯称美联储今年应升息

路透旧金山8月11日 - 美国旧金山联储总裁威廉姆斯在周四刊发的一篇专访中表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)今年应进一步升息，以反映就业市场状况改善和通胀正在上升的可能性。

“随着经济接近美联储的目标，我们可以再松一松油门，未来几年有望来一个漂亮的软着陆。”威廉姆斯在华盛顿邮报本周进行的专访中表示。

在报导中被问及美联储的逐步升息是否应包括今年的升息时，威廉姆斯称，“依我看，应包括。”

美联储在去年12月进行了近十年首次升息，但之后没有按照其原先预想的进一步行动，因要缓冲中国经济放缓和全球金融市场动荡给美国经济造成的冲击。

今年年初，威廉姆斯曾预计今年美联储将多次升息，但他在专访中表示，全球情势令他估计“升息的步幅要更缓和一些”。

今年威廉姆斯在美联储的政策制定委员会没有投票权，但投资人密切关注他的言论，因他的观点基本被认为与美联储主席叶伦的观点一致。叶伦在旧金山联储当总裁时是威廉姆斯的上司。

威廉姆斯的讲话带动美元上涨，美国公债价格下滑。(完)