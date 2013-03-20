《综述》美联储对经济形势改善予以肯定，但坚守刺激计划

贝南克称塞浦路斯的形势“艰困”，因为该国不仅面对财政和银行资本化问题，还要应对政治压力。

“这的确产生了一些影响，”他说。“可话虽如此，(银行存款征税)经投票被否决，而市场今日却上涨，因此我认为影响并不是很大。”

**踩下油门**

美联储声明重申，只要通胀率在一两年内没有升逾2.5%的危险，就计划维持近零利率，直至失业率降至6.5%。

与声明一同发表的季度预估显示，19名美联储官员中有13人仍认为，维持利率稳定直至2015年某个时候是恰当的。

该预估显示，联储官员对经济增长的预期只有微小改变，不过对就业形势更加乐观。

联储官员目前认为，2013年经济增长率介于2.3-2.8%，略低于12月预估的2.3-3.0%。

然而，他们预计今年第四季的平均失业率将为7.3-7.5%，低于此前预期的7.4-7.7%。2月时失业率为7.7%。不过他们认为失业率在2015年之前不会降至6.5%。

本月稍早公布报告显示，美国2月非农就业岗位增加23.6万个，成为提振对美国经济复苏信心的关键指标之一。

如果就业增长能保持这样的速度几个月，美联储或许就能宣称，在改善就业市场前景方面取得了实质性进展，而这是该央行设定的停止购买债券的先决条件。

一周前公布的路透调查结果显示，受访分析师预期联储目前的购债计划最终规模将达1万亿(兆)美元，不过不少人认为央行在临近年底时会放慢购债速度。分析师还预期，美联储停止购债与开始升息之间，可能会间隔一两年。

“美联储承诺将一直踩在货币宽松政策的油门踏板上...应会有助于推动美国经济复苏，并确保美国在经济复苏方面继续领先其他主要国家，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner指出。(完)