重发-《美国FED焦点》贝南克再次传递货币宽松政策信息，不为鹰派警告所动

(重发以修改标点格式)

路透旧金山/纽约3月21日 - 美国资产负债表已超过3万亿美元，对这一问题的危险性，美国联邦储备理事会(美联储/FED)鹰派官员发出的公开警告愈发强烈，但似乎并未撼动美联储高层的立场。

美联储主席贝南克周三暗示，若经济形势继续改善，愿意开始缩减美联储的购债计划。不过，他并未谈及购债计划带来的风险，只是明确表示，他预计不会很快开始收紧政策。

如果说有变化的话,也是那些最强硬的联储政策制定者--鹰派人员对通胀的忧虑胜过对高失业率的担心--这些人已经改变了观点,现在更接近联储核心决策者的立场.

据周三美联储政策会议结束时公布的预估显示，尽管上月失业率下降，且零售销售和制造业表现意外强劲，但美联储只有一位官员希望今年开始加息。上次在12月进行的预估中有两位官员持这种观点。

实际上，美联储决策者中绝大多数目前都支持继续购债，并且在2015年以前一直维持低利率政策。

虽然美联储官员在去年12月平均预计2015年底时的短期利率水准为1.4%，但基于周三预估的该均值为1.3%，表明未来几年政策收紧步伐将更为平缓。

这些微妙的转变可能令投资者意外，因为之前少数美联储决策者已越来越多的口头警告称，大规模的购债计划可能伤及金融市场，并吹大资产泡沫。这些决策者中包括美联储理事史坦，他同时也是贝南克的盟友。

美联储前两次政策会议的记录已引起外界对政策走向越来越大的担忧。会议记录发布后，长期美国公债收益率(殖利率)上升，因投资者下调了对美联储宽松政策的预期。

“我觉得鹰派的语气有些缓和，”旧金山Bank of the West的首席分析师Scott Anderson说。其并称，“他们目前处在少数派阵营，不会对政策行动产生太大影响。”

预估显示，大多数美联储官员预计，截至2015年底通胀率都将处于或低于美联储2%的目标。

不过，至少有一位官员似乎认为通胀率将上升到2.6%，该水准高于美联储曾正式宣布的为降低失业所能忍受的通胀水平。每位决策者的预估都假定货币政策步伐“适当”。

Anderson表示，2.6%的通胀率预估“当然是表明倾向于减少强调物价，而侧重就业”。这是美联储19位官员做出的2015年通胀率预估水平中最高的一个。

对美联储政策收紧时间预估状况的图表：(link.reuters.com/zat76t)

**史坦的意外警告**

美联储周三表示，其每月将持续买进850亿美元的公债和抵押贷款支持证券，并重申只要通胀率接近美联储2%的目标，将维持利率接近于零，直到失业率降至至少6.5%。

贝南克指出劳动力市场出现令人欢欣的改善，并暗示如果就业市场前景好转，美联储可能减少资产买进。但他也明白表示，美联储不愿太快宣布胜利。

2月失业率从1月的7.9%降至7.7%，自去年11月以来美国雇主每月平均新增逾20万个工作岗位。

贝南克在美联储会后的新闻发布会上表示，“我们之前有过这样的时期，先是有几个月每月新增多达30万个工作岗位，然后情况又再度变差...因此我认为重要的标准是不能仅过去几个月改善，而得是未来几个月能继续改善。”

美联储继续实施买债计划的决定，以及贝南克认为买债风险是“可控的”，暂时压住了政策强硬派的忧虑。

在史坦警告如果买债计划持续，信贷市场可能过热后，他们的担忧在上个月达到最高点。美联储的1月会议记录显示，有些官员认为第三轮量化宽松所付出的代价，可能让该政策在劳动力市场改善程度如愿前就被迫先行退场。

一些鹰派人士曾表示，除了担忧对金融市场造成影响外，大规模创造货币或将为通胀创造条件，并导致美联储资产负债表出现损失。

费城联邦储备银行总裁普洛瑟和达拉斯联储总裁费希尔已经呼吁立即逐步缩减债券购买举措。

但贝南克及美联储第二号人物副主席叶伦都极力为这项政策辩护，安抚了市场对提前结束购债的担忧。周三的决策进一步缓解了担忧情绪。

资产购买计划的成本和收益“自联储理事史坦发表强有力的演说以来，已经引起更热切的关注，”花旗集团分析师Robert DiClemente称，“政策声明并未提醒说，量化宽松措施可能会在就业市场前景有明显改善前停止。”

根据利率期货数据，交易商目前预计首次升息可能在2015年4月。就在1月份，他们还认为首次加息时间在2014年末。

芝加哥大学教授、前美联储理事克罗兹纳表示，目前而言，较低的通胀率给了贝南克“循序渐进”推进宽松政策所需的回旋余地。