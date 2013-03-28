《美国经济焦点》三位联储鸽派官员支持继续购债，但另一位称即将放慢步伐

更正-中国金融：政策性银行将被允许在深交所试点公开发行政策性银行金融债券
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
他认为，美国通胀率仍远低于美联储2%的目标，按历史标准来看失业率也处在高位，因此美联储应采取更多举措来促进就业。
美联储在2008年末已将利率降至近零水准，而且此后通过购债计划将资产负债表扩大两倍至约3万亿美元，藉此来拉低长期借款利率。
路透两周前公布的调查显示，分析师预计美联储买债计划将至少持续至2014年第一季。
美联储超宽松的货币政策招致批评，指称他们的举措不经意间埋下了另一场资产泡沫的隐患，为此贝南克还特地明确表示，尽管他继续支持购债计划，不过他很重视这种风险。
波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦则对资产购买引发不稳定性的危险轻描淡写，甚至给出了股市、房屋和高收益债券估值合理的理由。
“多数市场利率下降，资产价格上升。这正是美联储使经济加速恢复至正常水准所采取措施的预期结果，”他说。(完)
(编译/审校 郑茵/程琳/梁睿雪/李爽/张荻/王丽鑫/侯向明)
路透北京4月10日 - 深圳证券交易所周一下发通知称，允许政策性银行在深交所试点公开发行政策性银行金融债券，此前此类债券仅允许在银行间债券市场和上海证交所发行和交易。
(重发以调整段落次序) 路透首尔4月11日 - 韩国股市与韩元 周二盘中连续第六个交易 日走跌，徘徊在四周低位附近，因地缘政治风险疑虑挥之不去令市场需求 持续低迷。 0227GMT，韩国综合股价指数(KOSPI) 下跌0.6%报2,121.16点 ，此前触及3月13日以来盘中低点。 韩元兑美元 报1,147.4韩元，为3月15日以来最低，较周一 收盘水准1,142.2下滑0.5%。 KB证券股票分析师Bae Sung-young说道，在全球几件大事后，总体来 看市场似乎将稍事喘息，并预测这样的平静恐怕只是暂时的。 “在4月底前大盘仍将限于窄幅区间波动，因市场人士可能会屏息等 待检视来自企业的第一季财报，”他补充道。 外资料连续第七个交易日卖超，不过在接近中午时分，卖超量仍较小 。 现代汽车 跌1.3%。 下跌档数以499支超过上涨的267支。 6月三年期公债期货 涨0.
* E-迷你标普500指数期货下跌0.1%，美国原油持平，日股日经指数下跌0.5%，明晟(MSCI)亚太地区除日本外股指下跌0.3%