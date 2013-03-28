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货币新闻 | 2013年 3月 28日 星期四 09:12 BJT

《美国经济焦点》三位联储鸽派官员支持继续购债，但另一位称即将放慢步伐

他认为，美国通胀率仍远低于美联储2%的目标，按历史标准来看失业率也处在高位，因此美联储应采取更多举措来促进就业。

美联储在2008年末已将利率降至近零水准，而且此后通过购债计划将资产负债表扩大两倍至约3万亿美元，藉此来拉低长期借款利率。

路透两周前公布的调查显示，分析师预计美联储买债计划将至少持续至2014年第一季。

美联储超宽松的货币政策招致批评，指称他们的举措不经意间埋下了另一场资产泡沫的隐患，为此贝南克还特地明确表示，尽管他继续支持购债计划，不过他很重视这种风险。

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦则对资产购买引发不稳定性的危险轻描淡写，甚至给出了股市、房屋和高收益债券估值合理的理由。

“多数市场利率下降，资产价格上升。这正是美联储使经济加速恢复至正常水准所采取措施的预期结果，”他说。(完)

(编译/审校 郑茵/程琳/梁睿雪/李爽/张荻/王丽鑫/侯向明)
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