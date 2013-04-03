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货币新闻 | 2013年 4月 3日 星期三 12:18 BJT

《综述》美联储鸽派埃文斯与鹰派拉克尔正面对决，公开辩论通胀问题

与之形成对比的是，拉克尔将以往每次美联储放任通胀失控后出现的情形视为惨痛教训。他是立场鲜明的强硬派，在去年的每一次会议上都投反对票。

“我对于我们能够提升通胀预期...然后再让它降下来没有信心，”拉克尔表示。

他还表示担心，央行是否愿意及时撤出政策宽松举措，并称若动作延迟或将埋下未来出现通胀问题的祸根。“我预计在一年半到两年后就会出现通胀抬头的风险。”

另外亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特表示，如果经济成长继续加快且就业进一步改善，联储或许可以在年底前减少购债刺激计划的规模。

而明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，联储政策仍过紧，应当进一步放松。(完)
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