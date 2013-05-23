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货币新闻 | 2013年 5月 24日 星期五 07:28 BJT

《综述》美联储官员强调不急于撤出刺激政策，将根据数据调整购债步伐

美联储自2008年底开始就将利率维持在近零水平，并通过大规模购买公债将资产负债表规模扩大了三倍多。联储还承诺将继续购债，直到就业市场前景明显好转为止。

此前公布的月度就业数据高于预期，说明就业形势在一定程度上已经好转。但4月失业率为7.5%，仍处于历史高位。

贝南克也提醒，上调联邦税和政府节支仍然给美国经济带来阻力，并敦促共和党和民主党领导人争取达成长期预算协议。

纽约联储周四公布报告称，随着财政紧缩带来的拖累逐渐消去，明年美国国内生产总值(GDP)增长有可能加快到3.25%。

这也将有助于失业率在2014年底降至6.5%。美联储此前表示，失业率跌至该水平后就会开始考虑上调利率。(完) (编译 梁睿雪; 审校 张涛/张荻)

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