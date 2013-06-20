《专题新闻快速浏览》--美联储今年可能缩减刺激计划****

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美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三表示，美国经济扩张的强劲程度可以使美联储今年晚些时候开始减缓购债计划。

“委员会预计，在今年稍晚时间放慢购债速度将会是比较适宜的做法，而且如果随后的数据仍然与我们目前的经济预测大致相符，明年上半年我们将继续审慎地削减购债规模，在明年中期前后结束购债，”贝南克表示。

他并称，美联储可能在明年中期结束购债计划，届时失业率应从当前的7.6%降至约7%。

美股标准普尔500指数周三收低近1.4%，美国10年期公债收益率(殖利率)触及2012年3月以来最高位2.33%，美元亦走强。

------------------------------------主要消息---------------------------------

> 《综述》美联储主席贝南克称，美联储今年可能缩减刺激计划

> 即时观点：美联储保持购债进度不变，贝南克称可能在明年年中前结束购买资产

> 表格: 美联储调降2013年GDP增长预期、失业率和核心通胀预期

> 美国FED：维持每月850亿美元的购债进度，且没有明确表示接近缩减购债

> 美国FED：贝南克称若经济预估正确，或在今年缩减购债明年年中前结束购债

> 路透调查：多数初级交易商预期美联储将于今年缩减购债规模

------------------------------------市场反应---------------------------------

> 《全球市场》亚洲股市下跌，因贝南克称美联储今年稍晚将开始缩减刺激举措

> 东京汇市：美元持坚，受美联储对于刺激措施的立场推动

> 加拿大汇市：加元兑美元下跌，因贝南克讲话全线推高美元

> 韩国汇市：韩元和韩债期货大跌，此前美联储称今年稍晚将缩减买债计划

> 日本股市：盘初下跌，因美联储暗示年内或缩减购债规模

> 韩国股市：盘初触及七个月低点，遭美联储主席言论打压

> 美国股市：重挫，之前贝南克暗示将放慢购债进度

> 加拿大股市：重挫，因美联储考虑撤走刺激计划

> 美国债市：公债价格走低，因贝南克暗示将缩减购债规模

> 全球金市：金价跌至一个月低点，受美联储刺激计划前景影响

> 国际油市：美国原油期货价格跌破98美元，受贝南克讲话影响

------------------------------------其他消息---------------------------------

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