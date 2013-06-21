《美国FED焦点》贝南克与市场间的对峙：谁会先退让？

在本周的美联储会议之前，分析师曾有不少怨言，认为贝南克上月底发出彼此矛盾的讯号加剧了市场波动。不过贝南克周三的澄清却引发市场大跌，暗示投资者真正担心的是美联储在经济准备好之前就撤走刺激举措。

贝南克可能是希望在明年初任期结束前安排好结束购债的计划，以帮助他与继任者的顺利交接。

**偏温和表态暂被市场忽略**

贝南克并非不折不扣的政策强硬派。毕竟，即便他已制定了撤除刺激举措的时间表，但他也宣布了美联储在这一问题上的重要策略转变，此举本应有助于缓和市场的忧虑。

“大多数人目前预期，(美联储政策)委员会在货币政策正常化的过程中不会抛售机构抵押支持债券(MBS)，”贝南克称。

他还强调，即便失业率已降至6.5%，央行在决定何时升息时也将保持耐心，表示(失业率达标)不会“自动”引发政策收紧，而且作为调整门槛的失业率水平可能进一步调低。

但这看起来还是很遥远的事情，几乎不会影响到关注短线走势的市场。

“市场无疑认为，利率很有可能上升，”Bank of the West首席分析师Scott Anderson说，“联储认为缩减刺激举措只是略微松开油门，而不是收紧货币政策...而不少投资者都想提前采取行动。”(完)