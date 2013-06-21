《美国FED焦点》贝南克与市场间的对峙：谁会先退让？

标题新闻：卡塔尔未来三到五年将向英国投资50亿英镑--卡塔尔财长
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在本周的美联储会议之前，分析师曾有不少怨言，认为贝南克上月底发出彼此矛盾的讯号加剧了市场波动。不过贝南克周三的澄清却引发市场大跌，暗示投资者真正担心的是美联储在经济准备好之前就撤走刺激举措。
贝南克可能是希望在明年初任期结束前安排好结束购债的计划，以帮助他与继任者的顺利交接。
**偏温和表态暂被市场忽略**
贝南克并非不折不扣的政策强硬派。毕竟，即便他已制定了撤除刺激举措的时间表，但他也宣布了美联储在这一问题上的重要策略转变，此举本应有助于缓和市场的忧虑。
“大多数人目前预期，(美联储政策)委员会在货币政策正常化的过程中不会抛售机构抵押支持债券(MBS)，”贝南克称。
他还强调，即便失业率已降至6.5%，央行在决定何时升息时也将保持耐心，表示(失业率达标)不会“自动”引发政策收紧，而且作为调整门槛的失业率水平可能进一步调低。
但这看起来还是很遥远的事情，几乎不会影响到关注短线走势的市场。
“市场无疑认为，利率很有可能上升，”Bank of the West首席分析师Scott Anderson说，“联储认为缩减刺激举措只是略微松开油门，而不是收紧货币政策...而不少投资者都想提前采取行动。”(完)
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路透法兰克福3月27日 - 欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格对美国国家广播公司商业新闻台(CNBC)表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。
路透伦敦3月27日 - 南非财长戈尔丹(Pravin Gordhan)周一表示，他并没有被总统祖马召回，只是“被要求回国”，而他一直在计划回国。