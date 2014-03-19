《综述》美联储今秋可能结束购债，叶伦暗示明年春季或开始升息

美联储官员去年12月预计短期利率到2106年底时仅为1.75%。

最新预估还显示，美联储官员认为失业率将以更快步伐下降，到2015年底时将在5.6-5.9%。12月时他们预计失业率在2015年第四季将降至5.8-6.1%。

**让市场符合美联储的节奏**

美联储自2008年12月起将隔夜利率保持在近零水准，并购买了逾3万亿美元长期债务，以压低借贷成本并刺激投资和就业。

美联储去年12月开始缩减刺激规模，宣布将月度购债规模缩减100亿美元。美联储1月宣布将月度购债规模进一步缩减100亿美元。

与此同时，美联储试图透过所谓的前瞻性指引来压低市场对其不久后就将开始升息的预期。但随着实际失业率接近考虑升息的门槛，美联储官员开始寻找一个更为持久的途径沟通他们对收紧货币政策时机的看法。

他们希望市场预期与自己的预估保持一致。但若交易商开始消化提前升息的前景，就会导致金融环境更为紧缩，阻碍美联储想要提振的投资和就业。

包括叶伦在内的许多美联储官员均已表示，近期疲弱的经济数据，从就业、零售销售到工业生产和住宅建设，似乎主要因冬季的严寒天气造成，这种影响很快将消散。

叶伦的讲话加大了联储将较预期提前升息的可能性。股市扩大跌幅，主要股指触及日低。公债收益率攀升，五年期公债收益率触及一周半高位，两年期公债收益率升至9月中以来最高。日圆兑美元下跌超过1%，欧元兑美元扩大跌幅。

* 美国股市：收跌，因叶伦讲话加大联储将提前升息的可能性

* 《全球汇市》美元跳升，因美联储进一步缩减购债

* 美国债市：公债价格下跌，因美联储调整利率指引

* 全球金市：美联储政策声明发布后金价回落1.8%