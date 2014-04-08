《综述》美联储官员呼吁联储在升息计划上有更大的透明度

标题新闻：美国经济第一季料扩张0.5%--亚特兰大联储GDP预测模型
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美联储上个月称将观察广泛的经济指标来判断经济何时强劲到足以加息，此后部分投资者和分析师一直在积极研究“经济仪表盘”和复杂的数据“网”，以密切关注经济实际上可能有多接近健康状况。
“这是重要的一步，”费城联邦储备银行总裁普洛瑟谈及美联储新利率指引时称。“我愿意看到我们...改善措辞，使人们能够更清楚我们到底在说些什么...这是项棘手的任务，但我觉得我们能够有所改进...(并且)更加明确。”
普洛瑟表示，首次加息时点“完全取决于数据”，美联储“距离过早撤回支持举措还很远”。首次加息时点很可能会落在明年。
此外，芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在国际货币基金组织(IMF)举办的小组讨论会上也表达了这方面的担忧，称“一大风险在于，我们过早地撤回宽松政策”。(完) (编译/审校 侯向明/徐文焰/许娜/戴素萍)
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路透新加坡4月17日 - 亚洲近月6月上半月石脑油价格比7月上半月价格周一每吨高出5美元，这是4月5日 以来最高的逆价差，因需求强劲。 逆价差指的是现货价格高于远期价格，反映出基本面强劲，正价差则反映市场供过于求。 日本出光兴产以成本加运费价(C&F)较日本报价约中段单位数的升水，买进了5月21日-6月5日到岸德山的 石脑油。 尽管有液化石油气(LPG)的替代竞争，但石脑油需求一直很坚挺。 丁烷价格仍令石化厂商替代石脑油不合算。 日本经济产业省上周五的数据显示，3月日本乙烯产量同比增长7.7%至56.71万吨。 日本的石脑油进口较前月下滑0.8%至125万吨。 荷兰咨询机构PJK International的数据显示，4月13日止当周阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区的石脑油 库存下跌27.5%至22.1万吨。 亚洲汽油裂解价差处在两日高位每桶10.88美元，亚洲地区的炼厂维护本月料将达到顶峰。 现货市场上，有四笔汽油交