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货币新闻 | 2014年 4月 9日 星期三 07:58 BJT

《综述》美联储官员呼吁联储在升息计划上有更大的透明度

美联储上个月称将观察广泛的经济指标来判断经济何时强劲到足以加息，此后部分投资者和分析师一直在积极研究“经济仪表盘”和复杂的数据“网”，以密切关注经济实际上可能有多接近健康状况。

“这是重要的一步，”费城联邦储备银行总裁普洛瑟谈及美联储新利率指引时称。“我愿意看到我们...改善措辞，使人们能够更清楚我们到底在说些什么...这是项棘手的任务，但我觉得我们能够有所改进...(并且)更加明确。”

普洛瑟表示，首次加息时点“完全取决于数据”，美联储“距离过早撤回支持举措还很远”。首次加息时点很可能会落在明年。

此外，芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在国际货币基金组织(IMF)举办的小组讨论会上也表达了这方面的担忧，称“一大风险在于，我们过早地撤回宽松政策”。(完) (编译/审校 侯向明/徐文焰/许娜/戴素萍)
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