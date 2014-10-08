《焦点》美联储研议以经济情况做为新政策指引的基础，而非时间框架

欧洲央行：法国大选后可资助银行，但不能越权打压公债收益率--维斯科
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
有联储官员指称欧元区增长和通胀令人失望，且会议记录显示，有人表示“中国或日本经济增长有可能放缓，中东或乌克兰也可能发生不可预料的情况。”
PL Financial策略师Anthony Valeri称，“值得注意的是，自春季开始通胀上升速度放慢，美元加速升值，或意味着美联储升息可能会迟于预期。”
美联储和华尔街的分析师均预计，明年中期前后会升息。然而联储的官员则认为，升息的步伐将比民间人士预计的更为激进。
不同寻常的是，美联储承认因为市场对升息的预期似乎滞后而感到担心，并暗示在2006年以来首次升息真的到来时，预测上的不合拍可能使情况变得复杂。
会议记录显示，“投资者认为低利率环境将持续一段时间，这有可能导致，根据市场报价计算得出的联邦基金利率预期或许要低于多数委员的判断。”(完)
路透华盛顿4月22日 - 欧洲央行管理委员会委员维斯科(Ignazio Visco)周六称，如果周日法国总统选举投票导致市场震荡，欧洲央行可以向银行提供资金，但打压政府借款成本上升就超过了央行的职权范围。
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