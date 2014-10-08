《焦点》美联储研议以经济情况做为新政策指引的基础，而非时间框架

有联储官员指称欧元区增长和通胀令人失望，且会议记录显示，有人表示“中国或日本经济增长有可能放缓，中东或乌克兰也可能发生不可预料的情况。”

PL Financial策略师Anthony Valeri称，“值得注意的是，自春季开始通胀上升速度放慢，美元加速升值，或意味着美联储升息可能会迟于预期。”

美联储和华尔街的分析师均预计，明年中期前后会升息。然而联储的官员则认为，升息的步伐将比民间人士预计的更为激进。

不同寻常的是，美联储承认因为市场对升息的预期似乎滞后而感到担心，并暗示在2006年以来首次升息真的到来时，预测上的不合拍可能使情况变得复杂。