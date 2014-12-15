《焦点》FED面临是否调整声明措辞的重大抉择，或将提高明年升息机率

若真如许多华尔街分析师预期的那样，美联储删除这个措辞，可能会承诺保持“耐心”予以替代，以避免市场剧烈反应，破坏经济的动能。

如果美联储保留该措辞，如中间路线官员亚特兰大联储总裁洛克哈特和旧金山联储备总裁威廉姆斯上周建议的那样，叶伦就必须对采取这一谨慎做法的原因做出解释，因为目前失业率在降低，薪资增长出现加快迹象。

**触及通胀率目标**

在抗击经济衰退及其影响多年之后，毫无疑问，美联储正在接近全面就业的目标，因此需要在声明中确认这一点。当前美国失业率处于六年低点5.8%，过去六个月每月平均新增就业超过25万个。

更麻烦的是美联储的另一个目标--2%的通胀率。美联储偏爱使用的通胀率指标仅为1.6%，在全球油价下跌、美元大涨，欧洲、日本和中国经济走软的情况下，通胀率面临进一步下滑的风险。

“在部分美联储官员看来这是一个大裂口，而其他人则认为只是一条裂缝，”Northern Trust的首席分析师Carl Tannenbaum表示。

许多美联储官员预计，如果美国物价出现下跌压力，也是暂时性的。问题在于叶伦的立场在哪里。

**将发布利率和经济新预测**

关于美联储的计划，最清晰的线索可能在于央行预测未来几年利率应升到多高。美联储9月时预测，到2015年底时联邦基金利率可能升至1.25%左右，一年后升至2.75%左右。

由于过去两个季度美国经济增长在10年多来最为强劲，联储官员很可能略微上调未来两年国内生产总值(GDP)的增长预估，并下调通胀和失业率的预估。(完)