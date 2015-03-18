《综述》美联储料弃用“耐心”一词，因着眼于美国和全球经济增长

**“就像抛硬币”**

但美元上涨及其他经济数据，将在一定程度上决定美联储是选择6月、9月还是其他时间开始升息。

接近绝大多数的美联储官员都公开支持放弃“耐心”的承诺，使投资者和公众警惕从6月开始的任何时间都有可能升息。

“我的猜测是他们将弃用‘耐心’一词，”前美联储副主席布兰德表示。他并称，选择6月或9月首次升息的可能性“非常接近...我感觉就像是抛硬币一样”。

越来越多的美联储官员、经济学家和分析师认为，在每月新增就业岗位强劲以及经济稳定增长的情况下，美联储的近零利率立场显得愈发不合时宜。

自2008年12月以来，联邦基金利率一直处于低点。美联储上次升息是在2006年6月，当时房价猛涨，经济增长强劲，促使联储将目标利率上调至5.25%。

投资者和分析师对于美联储首次升息到底是在6月还是9月意见分歧。联邦基金利率期货的交易指向9月升息，而路透近期对70位分析师的调查显示，认为6月和今年稍晚升息的分析师人数不相上下。(完)