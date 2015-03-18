美国FED：美联储弃用“保持耐心”措辞，但下调经济预估

路透华盛顿3月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。

在美联储发布声明后，股市上扬、美国10年期公债收益率自3月2日来首次跌穿2%，欧元兑美元走强，因下调预估看来不利于6月升息的期望。

在为期两日会议结束后发布的声明中，联邦公开市场委员会(FOMC)重申了就业市场状况改善的观点。尽管声明使6月升息成为可能，但同时也为联储提供了在今年晚些时候升息的灵活性，声明强调，升息决定将取决于未来经济数据的表现。

联储在声明中称，“委员会预计升息的适当时机是，当就业市场进一步改善，且联储对通胀将在中期向2%目标回升有合理的信心。”

联储称，仍“不可能”在4月会议上升息，且表示，调整升息指引并不意味着联储已决定了升息的时间。

尽管暗示即将开始升息，但联储最新发布的经济预估却更趋谨慎。

联储在季度经济预估中下调了2015年通胀预估，并大幅调低了未来升息速度的预估。

联储指出，“通胀下降，进一步远离委员会设定的长期目标。”

联储周三下调了对美国经济活动的评估，称成长“有所放缓”，12月声明中则表示经济活动稳步扩张。