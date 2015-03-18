美国FED：美联储弃用“保持耐心”措辞，但下调经济预估

金属期市：期铜触及四个月低位，因中国进口下降
路透伦敦5月8日 - 期铜价格周一下滑至四个月低位，此前数据显示，中国铜进口大跌，燃点对铜需求的悲观情绪，上周伦敦金属交易所铜库存急升。
路透华盛顿3月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但市场押注可能在9月升息，因联储下调了成长和通胀预估。
在美联储发布声明后，股市上扬、美国10年期公债收益率自3月2日来首次跌穿2%，欧元兑美元走强，因下调预估看来不利于6月升息的期望。
在为期两日会议结束后发布的声明中，联邦公开市场委员会(FOMC)重申了就业市场状况改善的观点。尽管声明使6月升息成为可能，但同时也为联储提供了在今年晚些时候升息的灵活性，声明强调，升息决定将取决于未来经济数据的表现。
联储在声明中称，“委员会预计升息的适当时机是，当就业市场进一步改善，且联储对通胀将在中期向2%目标回升有合理的信心。”
联储称，仍“不可能”在4月会议上升息，且表示，调整升息指引并不意味着联储已决定了升息的时间。
尽管暗示即将开始升息，但联储最新发布的经济预估却更趋谨慎。
联储在季度经济预估中下调了2015年通胀预估，并大幅调低了未来升息速度的预估。
联储指出，“通胀下降，进一步远离委员会设定的长期目标。”
联储周三下调了对美国经济活动的评估，称成长“有所放缓”，12月声明中则表示经济活动稳步扩张。
美联储此次货币政策声明是委员一致投票通过的。(完)
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路透米兰/巴黎5月8日 - 欧洲股市周一小跌，马克龙赢得法国大选后的释然性升势消退，但强劲的企业盈利增长继续支撑对欧元区股市的需求。
路透伦敦5月8日 - 法国大选结果带动的短暂释然性升势未能足以推动英镑在周一突破1.30美元关口，英镑在窄幅区间内交投，因投资人聚焦本周英国央行会议及国内大选活动。