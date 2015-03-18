《综述》美联储进一步开启升息大门，但下调成长预估暗示6月升息几率不大

* 美联储在声明中放弃了在升息时将“保持耐心”的措辞

* 市场对联储声明的温和立场作出反应，股市急升

* 交易商将联储升息预期推迟至今年晚些时候

* 美联储主席叶伦称联储也不会“不耐心”

路透华盛顿3月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三向2006年来首次升息又迈进了一步，但下调了成长和通胀预估，暗示并不急于将借贷成本推升至更为正常的水平。

美联储在政策声明中放弃了升息时将“保持耐心”的措辞，进一步提升了在未来数月升息的可能性，不过，联储对经济复苏的力度持谨慎态度。

联储官员对2015年底联邦基金利率的预估中值从12月的1.125%降至0.625%。业界将联储的利率预估称为“点阵图”预估。

联储在下调利率预估的同时，还表达了对经济其他方面的担忧，所传递出的信息较投资者预期更加温和，从而导致市场对首次升息时间的预期从年中推迟至今秋。

“不能因为我们在声明中弃用了‘耐心’措辞，就意味着我们会变得没有耐心，”美联储主席叶伦在声明发布后举行的记者会上表示。

声明发表后，美国股市急升，油价跳涨多达5%。美元兑其他主要货币重挫，美国10年期公债收益率自3月2日以来首次跌至2%之下。

联储在季度经济预期中，下调了对2015年通胀前景和美国经济成长预估。联储在政策声明中重申了对通胀低于预期的担忧，这部分是因能源价格下跌所致。

“我们看不到任何物价或薪资压力，”Vining Sparks的首席分析师Craig Dismuke表示。“6月升息的可能性犹在，但几率不大。9月首次升息的可能性最大。联储今年可能升息一次，也可能两次。”

联储称，仍“不太可能”在4月会议上升息，且表示，调整升息指引并不意味着联储已决定了升息的时间。叶伦告诉记者，不能排除6月升息的可能性。

不过，联储在声明中为今年晚些时候行动提供了足够的灵活性。声明强调，升息决定将取决于未来经济数据的表现。

联储在声明中称，“委员会预计升息的适当时机是，当就业市场进一步改善，且联储对通胀将在中期向2%目标回升有合理的信心之际。”

联储之前表示，将在考虑何时开始将货币政策正常化时保持耐心。

高盛分析师Jan Hatzius在一份研究报告中表示，联储的声明和经济预期暗示，可能在9月，而不是6月升息，因“点阵图预期”以及联储对经济状况的评估均被下调。

**数据喜忧参半**

叶伦自去年2月执掌美联储以来，一直将利率保持在近零水平，尽管期间逐步降低了对宽松货币政策的承诺。

在她为最终升息作准备的同时，美联储一直因经济数据阴晴不定而倍感纠结：就业岗位持续强劲增长，美国消费者需求良好，但国际油价重挫，以及美元大幅升值可能意味着，要实现联储设定的2%通胀目标还有很长的路要走。

联储周三下调了对美国经济活动的评估，称成长“有所放缓”，12月声明中则表示经济活动稳步扩张。

分析师和投资者一直密切关注联储是否会放弃“保持耐心”的升息指引措辞，以此作为向在每次会议上酌情考虑是否升息转变的信号。

“我要再次强调，今日调整利率前瞻性指引不应被解读为，暗示委员会已决定了首次上调联邦基金利率区间的时间，”叶伦在记者会上表示。

“此次调整更不意味着一定会在6月升息。不过，我们不能排除这样的可能性。”

联邦基金利率自2008年12月以来一直处于低位。联储上次升息是在2006年6月，当时楼市炙手可热，且经济成长强劲，促使美联储将目标利率上调至5.25%。