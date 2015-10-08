美国FED：决定谨慎行事，等待全球状况未拖累美国经济的证据-会议记录

一些政策制定者会后称，升息还是保持利率不变的几率相当。会议纪录表明，他们中的大部分仍认为，“今年年底前”升息是适合的。

但在讨论经济距离就业最大化和2%通胀目标这两大目标还有多远时，“许多决策者承认，近期全球经济和金融市况的发展可能在一定程度上增加了经济活动的下行风险。”

会议记录显示，在最新会议上，联储委员认同美国经济仍在轨道上，但决定‘审慎’行事，等待更多信息出炉再承诺升息。多数与会委员感到升息的条件已经达到，或者将在今年年底前达到。

多位与会委员认为全球状况给美国构成了日益严峻的下档风险。决策者表示担忧全球状况给美国造成的影响，但认为对通胀的影响将会过去，且对成长的影响较小。部分与会委员警告称在通胀仍处于低位的情况下“过早”升息可能损及联储的信誉，而部分委员表达了对推迟升息的担忧。

数位与会委员担心油价回落和美元汇价高企可能拖累通胀进一步走低，而一些委员表示对通胀预期也可能回落感到“不安”。美联储讨论了开始升息后缩减资产负债表规模的策略，但未做出决定。(完)