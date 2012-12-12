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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 07:44 BJT

《综述》美联储做出新的利率承诺,并推出新的刺激措施

美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划,一如此前金融市场的预期.

在即将于本月底到期的"卖短买长(扭转操作,twist operation)"方案中,美联储利用卖出短期公债所得资金购买较长期公债.在周三宣布的购债计划中,美联储将主要通过创造新货币来购买公债,使美联储2.8万亿美元的资产负债表规模进一步扩大.

美联储决策者中有11位投票支持新方案.里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔投了反对票,他在今年每次会议中一贯持反对意见.他表示反对购买公债和采纳新的经济阈值.

美联储声明公布后,股市应声扩大涨幅,长期美国公债价格下跌.

"他们认为经济疲弱,正在尽其所能来令经济好转,"Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz表示.

美联储在声明中指出,失业率仍然高企,通胀低于2%的目标.

决策者还重申,继续购买公债,直至就业市场前景大幅改善.但他们也表示,要在长期资产购买计划结束一段时间后才会加息.

11月美国失业率从10月的7.9%降到7.7%,主要是因为工人退出劳动力队伍,因而并不代表就业状况明显改善.

欲浏览美联储利率预期图表,请点选:(link.reuters.com/muh64t)

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