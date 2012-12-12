《综述》美联储做出新的利率承诺,并推出新的刺激措施

国际油市：油价从近期跌势中反弹，但仍陷于区间交投
路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。
美联储承诺,将每月购买450亿美元公债,并继续执行今年9月开始实施的每月购买400亿美元抵押贷款支持证券(MBS)的计划,一如此前金融市场的预期.
在即将于本月底到期的"卖短买长(扭转操作,twist operation)"方案中,美联储利用卖出短期公债所得资金购买较长期公债.在周三宣布的购债计划中,美联储将主要通过创造新货币来购买公债,使美联储2.8万亿美元的资产负债表规模进一步扩大.
美联储决策者中有11位投票支持新方案.里奇蒙联邦储备银行总裁拉克尔投了反对票,他在今年每次会议中一贯持反对意见.他表示反对购买公债和采纳新的经济阈值.
美联储声明公布后,股市应声扩大涨幅,长期美国公债价格下跌.
"他们认为经济疲弱,正在尽其所能来令经济好转,"Alan B. Lancz & Associates总裁Alan Lancz表示.
美联储在声明中指出,失业率仍然高企,通胀低于2%的目标.
决策者还重申,继续购买公债,直至就业市场前景大幅改善.但他们也表示,要在长期资产购买计划结束一段时间后才会加息.
11月美国失业率从10月的7.9%降到7.7%,主要是因为工人退出劳动力队伍,因而并不代表就业状况明显改善.
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路透纽约3月3日 - 油价周五上涨，因美元走软带动了买盘，但在俄罗斯产油数据显示该国对全球减产协议的履约率不高后，投资人仍保持谨慎。
路透纽约3月3日 - 洲际交易所(ICE)期棉周五攀升近1.6%，今日交投 清淡，美元走低。棉花在昨日曾触及数年高位。 ICE-5月棉花合约 收高1.21美分，或1.58%，报每磅77.99美分 ，交易区间为76.66-78.14美分。本周该合约上升近2%，为2月3日来最大 单周升幅。 “收盘前有一些买盘，但不是有很多基本面消息，成交量低，”法国 兴业银行分析师Gabriel Crivorot说。 “市场周四测试阻力位后回落，回吐所有涨幅，但没有跌穿支撑位， ”Crivorot补充说。 棉花周四触及日内高位79.18美分，此为2014年6月底来最高，但收低 0.1%，受累于商品价格走低。 期货市场总成交量减少34,001口，至19,967口。数据显示，前一交易 日未平仓合约增加1,527口，至272,996口。 美元指数 下跌0.70%。汤森路透追踪19种商品的核心商品CRB指 数 上扬0.48%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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