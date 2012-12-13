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货币新闻 | 2012年 12月 13日 星期四 09:16 BJT

《综述》美联储做出新的利率承诺,并推出新的刺激措施

美联储官员强调,在决定何时最终升息这一问题上,他们将审视多种指标,而不仅限于失业率和通胀率.

"达到这些门槛将不会立即触发缩减政策宽松,"贝南克在新闻发布会上解释美联储的决定时表示,"任何单项指标都不能全面评估就业市场的状况,因此我们将在就业市场状况的整体背景下来考虑失业率的变化."

一些经济学家对之前设定截止时间的做法持批评意见,他们认为这向公众传达了美联储预计在截止时间之前经济将疲弱的信息.

在一系列新的经济预估中,美联储暗示失业率要到2015年某时才会降至6.5%,而且在这个预测期内,通胀率不会超过2%的目标.

美联储官员仍预计,可以在不推高通胀的情况下,最终将失业率打压至5.2-6%.不过贝南克表示,在失业率跌至这么低的水准之前,就必须开始收紧政策.

美联储预估,明年GDP增幅料在2.3-3.0%之间,低于9月预计的2.5-3.0%.与多数民间预测机构的预估相比,最新预估仍然略显乐观.路透调查走访的分析师预估中值显示,明年美国经济料增长2.1%.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 张涛)

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