《综述》两位美联储官员警告宽松货币政策可能刺激通胀

"资产购买计划本身亦带有风险,而且不是没有成本的,"她说,"按目前的规模和增加速度,我相信这肯定会增加使(美联储)退出策略复杂化的风险."

自乔治成为政策制定者以来,美联储观察家们并未听到太多她的言论,但他们预计乔治将像其前任洪尼格一样持强硬立场,而她周四的言论没有令人失望.

尽管布拉德亦对通胀风险发出了警告,但听上去他更乐于暂时维持政策不变.

"虽然我们一直预计通胀率会升高,但迄今为止的确这尚未成为现实,"他说,"我认为,在货币政策上应继续积极行事,而且要意识到未来可能出现通胀问题,如有必要,我们应做好遏制通胀的准备."(完)