《综述》两位美联储官员警告宽松货币政策可能刺激通胀

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
"资产购买计划本身亦带有风险,而且不是没有成本的,"她说,"按目前的规模和增加速度,我相信这肯定会增加使(美联储)退出策略复杂化的风险."
自乔治成为政策制定者以来,美联储观察家们并未听到太多她的言论,但他们预计乔治将像其前任洪尼格一样持强硬立场,而她周四的言论没有令人失望.
尽管布拉德亦对通胀风险发出了警告,但听上去他更乐于暂时维持政策不变.
"虽然我们一直预计通胀率会升高,但迄今为止的确这尚未成为现实,"他说,"我认为,在货币政策上应继续积极行事,而且要意识到未来可能出现通胀问题,如有必要,我们应做好遏制通胀的准备."(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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