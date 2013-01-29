《美国FED焦点》研究显示,购债行动让美联储面临政治风险

**亏损**

据该研究文章,假设利率以分析师现在预期的速度上升,2013年资产负债表增长5,000亿美元或1万亿美元,那么美联储向财政部所支付的款项到2015年都将保持高位,但支付此后可能中止数年.按照第三种假设,2013年不增加资产,那么支付则不会停止.

调查报告计算,若资产负债表增长1万亿美元,支付将停止四年,亏损到2019年在450亿美元触顶.

若利率上升速度远超预期,亏损可能更严重.

根据美联储研究人员的模拟,若10年期利率比Blue Chip对民间经济预测者的调查预测值高1个百分点,2019年亏损可能高达1,250亿美元.该调查报告的基线即为上述预测值.

研究人员强调,这样的亏损不会损害美联储开展货币政策的能力.而且若购债成功激励经济活动,亏损就能轻易被增长增强带来的益处抵消.

此外直到2025年,美联储对公共财政的贡献要远大于停止向财政部支付的数额.