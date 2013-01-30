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货币新闻 | 2013年 1月 31日 星期四 03:38 BJT

美国FED: 美联储维持刺激政策不变,称经济陷入"停滞"

路透华盛顿1月30日 - 美国联邦储备理事会(美联储, FED)周三保持每月850亿每月的债券购买刺激计划不变,并称经济成长已陷入停滞,但表示经济回落可能只是暂时现象.

美联储称就业市场持续温和复苏改善步伐,并重申承诺购买债券,直到就业前景明显好转.

"近几个月经济活动成长暂停,大部分原因是天气带来的干扰和其他临时因素."美联储在1月会议政策声明中称.

美联储还表示,家庭支出和企业固定投资增加,楼市显示进一步改善.尽管全球金融市场压力已有所减轻,但美联储继续认为经济前景有下滑风险.

联储宣布维持利率在0-0.25%区间不变,并重申只要失业率高于6.5%,一至两年预估通胀不超过2.5%,较长期通胀预期良好受控,美联储就将维持联邦基金利率在0-0.25%区间.(完)

(编译 洪曦; 审校 李军)
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