《综述》美联储官员杜德利及布拉德认为全球经济前景好转

* 美联储官员杜德利和布拉德对全球经济增长都更乐观

* 布拉德:随着就业好转,今年可能放缓或结束债券购买

路透华盛顿/纽约2月1日 - 两名美国联邦储备理事会(美联储,FED)高层官员周五对2013年美国经济抱持谨慎乐观,受助于全球成长增强,以及美联储大量印钞措施.

美联储本周决定保持每个月购买850亿美元公债,并维持近零利率不变,直至失业率降至6.5%,只要通胀没有逼近2.5%的关口.

美国1月失业率小幅上升0.1个百分点,至7.9%,2012年经济小幅萎缩.

不过美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利和圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德认为有理由对未来一年感到乐观.他们本周都投票赞成美联储的政策决定.

他们的讲话是美联储周三公布决议声明后,联储官员首次公开讲话.

"我觉得2012年经济面临的很多不确定性已经消除,"布拉德在彭博的采访中称.

"(美国)选举已经落幕.美国一些财政风险已经化解.欧洲局势平稳了许多.中国看来将有表现更好的一年.新兴市场...整体将迎来较好的一年,"他称.

美国议员周四投票通过允许美国联邦政府继续举债,至少到5月19日.

政治人物已经避免让所有美国人在2013年开始加税,同意仅对年收入超过45万美元的家庭加税.

**放缓债券购买**

布拉德称,劳动市场在今年期间持续好转,将使美联储"放缓或停止购买".外界认为他在美国联邦公开市场委员会(FOMC)中属于中间派.

美国政府周五稍早公布的数据显示,1月新增15.7万个岗位,前两个月数据也上修.美股应声上涨.

"情况并非完美.不过绝对是在好转,这将确实对美国前景有助益,"杜德利称.

"若世界其他地区情况好转,对美国产品和服务的需求将上升,将对我们自己的经济带来支撑,"他称.

由于美联储预期未来两年失业水平只会缓慢下降,分析师预计美联储在2015年之前不会升息,并预计今年余下时间继续购买债券,2014年有可能持续.

不过美联储12月11-12日会议记录显示,几名决策者希望在2013年年底之前放缓或结束购买.

布拉德称他在最新的会议上投票支持美联储继续购买,因这是维持政策不变的决定.美联储9月宣布第三轮买债计划时,布拉德持反对意见.

"我感觉这次会议上这么做应该是对的,所以我这次赞同主席及多数人看法,"他称.

不过他表明美联储内部对量化宽松仍看法分歧.

对于向市场提供更多何时结束购买债券的线索,美联储也没有任何共识.目前的条件是等到劳动力市场大幅改善.

"我认为目前成员之间没有其他共识,"他称.