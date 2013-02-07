《综述》美联储料继续推行目前的刺激政策,同时留心潜在风险

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
但美联储理事史坦发表讲话,主要涉及高度扩张性货币政策带来的潜在威胁.这暗示美联储内部对低利率立场的风险存在忧虑.
他表示,利率长时间维持低水平,可能会对金融稳定性带来风险.决策者应留意垃圾债和杠杆贷款市场过度冒险的迹象.
对于泡沫是否正在形成的问题,史坦称现有证据无法得出结论.
"有些变量能够提供有关市场过热程度的信息,这方面的情况好坏不一,"史坦在圣路易斯联储主办的会上这样表示.
美国股市1月大幅上扬,企业发债规模也打破纪录,这令一些人担心美联储的低利率政策可能鼓励投资者过度冒险.史坦则表示,决策者仍应针对这些风险调整政策,不回避通过货币政策来降低风险.此番言论打破了以往偏向于使用监管工具来应对资产价格上涨的惯例.
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第四季 +0.4 r +0.4 r +1.7 r 英国 第四季 +0.7 f +0.6 r +1.9 f 德国 第四季 +0.4 f +0.1 f +1.2 f 法国 第四季 +0.4 f +0.2 r -- 意大利 第四季 0.2 f
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币