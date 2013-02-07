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货币新闻 | 2013年 2月 8日 星期五 07:42 BJT

《综述》美联储料继续推行目前的刺激政策,同时留心潜在风险

但美联储理事史坦发表讲话,主要涉及高度扩张性货币政策带来的潜在威胁.这暗示美联储内部对低利率立场的风险存在忧虑.

他表示,利率长时间维持低水平,可能会对金融稳定性带来风险.决策者应留意垃圾债和杠杆贷款市场过度冒险的迹象.

对于泡沫是否正在形成的问题,史坦称现有证据无法得出结论.

"有些变量能够提供有关市场过热程度的信息,这方面的情况好坏不一,"史坦在圣路易斯联储主办的会上这样表示.

美国股市1月大幅上扬,企业发债规模也打破纪录,这令一些人担心美联储的低利率政策可能鼓励投资者过度冒险.史坦则表示,决策者仍应针对这些风险调整政策,不回避通过货币政策来降低风险.此番言论打破了以往偏向于使用监管工具来应对资产价格上涨的惯例.
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