《美国FED焦点》恐需在就业大幅改善前停止购债,成本担忧显现--记录

标题新闻：法国总统候选人菲永之妻遭正式调查，面临收受其夫支付国会空壳工作薪资的指控
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随着投资者对联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录的消化,美元上涨,美股延续跌势,30年期公债价格走高.
"会议记录...所描绘的美联储在执行货币政策方面的想法正在不断变化,也反映出委员会远不如过去几年中那么意见统一."道明证券的Millan Mulraine在客户报告中写道.
记录称,"很多"官员对进一步购买资产的潜在成本表示担忧,但实际上,这类认为或需削减宽松规模的鹰派观点,还是被不宜过早结束购债计划的警告中和了一些.
美联储表示,"另外几位官员认为过早减少或停止购买资产也可能付出重大代价."
联储内部意见出现分歧,将让投资者愈发关注主席贝南克下周在国会的货币政策听证会.
很多分析师依然认为,以贝南克为首的FOMC核心投票成员仍坚决支持资产购买政策.
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经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 下次数据预估 (GMT时间) 值 国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.5% @-r +0.6% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +1.9% +2.0% 4月3日 +2.0% 工业生产(m/m) 1月 +3.3%
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。