《美国FED焦点》恐需在就业大幅改善前停止购债,成本担忧显现--记录

随着投资者对联邦公开市场委员会(FOMC)会议记录的消化,美元上涨,美股延续跌势,30年期公债价格走高.

"会议记录...所描绘的美联储在执行货币政策方面的想法正在不断变化,也反映出委员会远不如过去几年中那么意见统一."道明证券的Millan Mulraine在客户报告中写道.

记录称,"很多"官员对进一步购买资产的潜在成本表示担忧,但实际上,这类认为或需削减宽松规模的鹰派观点,还是被不宜过早结束购债计划的警告中和了一些.

美联储表示,"另外几位官员认为过早减少或停止购买资产也可能付出重大代价."

联储内部意见出现分歧,将让投资者愈发关注主席贝南克下周在国会的货币政策听证会.