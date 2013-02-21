《美国FED焦点》恐需在就业大幅改善前停止购债,成本担忧显现--记录

美联储表示,将在货币政策需要收紧的时候缩小资产负债表规模.会议记录显示,3月召开会议时,联储将检视会后声明中有关非传统政策潜在成本的措辞.

"此时此刻,从任何方面看,我不认为维持较宽松货币政策的成本要高于获益,"他说.(完) (编译 洪曦; 审校 张荻)