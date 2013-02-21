《综述》美联储内部对购债计划看法分歧,市场紧张不安

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透纽约/达拉斯2月21日 - 美国联邦储备理事会(FED)两位高级官员周四暗示支持缩减美联储大举购债计划规模,围绕美联储为支撑经济而采取的特别宽松举措应持续多久的争议更趋激烈.
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔被视为通胀鹰派人士,他们都支持采取措施收紧货币政策,但另一位持鸽派立场的决策层官员表示,下半年的很长一段时间美联储仍应继续购债.
他们的言论进一步突显出美联储19位决策者之间长期以来的分歧,此时正值投资者对政策调整迹象愈发敏感,而且周四数据还显示美国经济仍难以恢复强势.
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。