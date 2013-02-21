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货币新闻 | 2013年 2月 22日 星期五 07:18 BJT

《综述》美联储内部对购债计划看法分歧,市场紧张不安

路透纽约/达拉斯2月21日 - 美国联邦储备理事会(FED)两位高级官员周四暗示支持缩减美联储大举购债计划规模,围绕美联储为支撑经济而采取的特别宽松举措应持续多久的争议更趋激烈.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔被视为通胀鹰派人士,他们都支持采取措施收紧货币政策,但另一位持鸽派立场的决策层官员表示,下半年的很长一段时间美联储仍应继续购债.

他们的言论进一步突显出美联储19位决策者之间长期以来的分歧,此时正值投资者对政策调整迹象愈发敏感,而且周四数据还显示美国经济仍难以恢复强势.
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