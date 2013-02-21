《综述》美联储内部对购债计划看法分歧,市场紧张不安

路透纽约/达拉斯2月21日 - 美国联邦储备理事会(FED)两位高级官员周四暗示支持缩减美联储大举购债计划规模,围绕美联储为支撑经济而采取的特别宽松举措应持续多久的争议更趋激烈.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和达拉斯联邦储备银行总裁费希尔被视为通胀鹰派人士,他们都支持采取措施收紧货币政策,但另一位持鸽派立场的决策层官员表示,下半年的很长一段时间美联储仍应继续购债.