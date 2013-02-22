《综述》美联储内部对购债计划看法分歧,市场紧张不安

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
制造业曾扶助美国经济在2007-2009年衰退中复苏,但周四公布的制造业数据并不乐观,令人对美国经济增长力度产生些许疑问.
费城联邦储备银行公布报告显示,2月美国大西洋沿岸中部地区制造业活动意外连续第二个月萎缩,触及八个月低点.该报告被视作最先公布的反映美国制造业健康状况的月度指标之一,它与上周公布的显示纽约州制造业活动反弹的数据形成鲜明对比.
金融数据公司Markit发布的全美制造业总体情况数据显示,2月制造业增长有所降温,但仍接近九个月高点.
美工劳工部称,上周初请失业金人数增加2万人,经季节调整后达到36.2万.
与此同时,劳工部公布的另一份报告显示,1月美国消费者物价指数(CPI)连续第二个月持平,较上年同期上涨1.6%,为7月以来最小涨幅,暗示通胀压力很小.
周四威廉姆斯并未详述美联储举债计划的相关风险.但他的确淡化了有关大规模购债或将令通胀急升的担忧.
他说:"我想向你们保证,美联储从未在任何形式上放松对保持物价稳定职责的承诺.我们一直在监控通胀趋势及预期.若有必要,我们将毫不犹豫地采取行动."(完)
路透台北4月5日 - 台湾央行周三表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期5,306.5亿台币。
楼市狂态下乱象丛生，劏房，货柜屋、太空舱和太空站等纷纷出现。这些荒谬现象出于市民居住需要的现实，当局实难取缔，但必须规管安全，勿再待悲剧发生后才急扑火。
路透北京4月5日 - 新华社报导，河北雄安新区筹委会周二晚间称，将严格贯彻“房子是用来住的，不是用来炒的”精神，安新、容城、雄县三县已经依法对土地、建设、房地产交易等进行管控。