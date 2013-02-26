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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 07:28 BJT

《美国FED焦点》贝南克称美联储刺激政策收益明显,淡化潜在风险

"我应对通胀的表现是二战后联储主席中最好的,"他反击道,"我们没有参与货币战争."

民主党则利用贝南克的讲话为己方观点助阵,即削减预算将对经济造成严重影响,而共和党则倾向于减税.

该委员会的新成员--民主党人Elizabeth Warren在银行业问题上向贝南克施压,称那些被认为是太大而不能倒的银行借贷成本更低,相当于获得了隐性补贴.

贝南克则表示,多德-弗兰克金融改革法案赋予了监管者更多权力化解问题金融机构的影响,这个问题不再令人担忧.

贝南克称,"补贴来自市场对政府会在这些企业出现问题时施以援手的预期.这些预期是不正确的."
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