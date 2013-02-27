《综述》美联储主席称失业率到2016年才会降至6%,并安抚外界政策忧虑

贝南克辩称,联储超宽松货币政策对当前的经济复苏至少做出了部分贡献,即便增长仍然脆弱,并受到美国政府削减支出迫近的威胁.

他并认为目前制定的减赤短期计划对经济不利,即便计划旨在降低政府债务水平.

贝南克称,"我还是担心对就业的短期影响.不会完全实现你预期中的收益,因为若经济因此放缓,就会损及政府收入并意味着减赤规模会不及预期."

众议院金融服务委员会的一些共和党议员称,他们也对联储的行动感到担心.

该委员会主席Jeb Hensarling称:"从边际效益递减的角度看,联储的非常规策略制造了很高的风险.如果联储不能适时适量地削减资产负债表规模,我们可能会看到另一场深度衰退、通胀高企或利率大幅上升."

贝南克试图安抚议员们的这些疑虑,即美联储深陷非常规政策区域,退出可能带来很多问题.

贝南克承认联储面临史无前例的任务,但称联储拥有合适的退出工具,并称这些举措在其他国家已得到了测试和使用.(完)