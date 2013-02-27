《综述》美联储主席称失业率到2016年才会降至6%,并安抚外界政策忧虑

马来西亚期市：棕榈油期货收跌1.7%创一周来最大，追随豆油跌势
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
贝南克辩称,联储超宽松货币政策对当前的经济复苏至少做出了部分贡献,即便增长仍然脆弱,并受到美国政府削减支出迫近的威胁.
他并认为目前制定的减赤短期计划对经济不利,即便计划旨在降低政府债务水平.
贝南克称,"我还是担心对就业的短期影响.不会完全实现你预期中的收益,因为若经济因此放缓,就会损及政府收入并意味着减赤规模会不及预期."
众议院金融服务委员会的一些共和党议员称,他们也对联储的行动感到担心.
该委员会主席Jeb Hensarling称:"从边际效益递减的角度看,联储的非常规策略制造了很高的风险.如果联储不能适时适量地削减资产负债表规模,我们可能会看到另一场深度衰退、通胀高企或利率大幅上升."
贝南克试图安抚议员们的这些疑虑,即美联储深陷非常规政策区域,退出可能带来很多问题.
贝南克承认联储面临史无前例的任务,但称联储拥有合适的退出工具,并称这些举措在其他国家已得到了测试和使用.(完)
(翻译 张荻/兰秀娟 审校 徐文焰/程琳)
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。
* 公布内容：中国3月CPI和PPI，工业增加值、投资和消费 * 公布时间：4月12日公布CPI和PPI，17日公布工业等数据 * 调查APP：CPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNCPI%3DECI PPI reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNPPI%3DECI 工业 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNIO%3DECI 投资 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?RIC=CNUFAI%3DECI 消费 reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/econ-polls?R
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